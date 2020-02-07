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Стрельба на станции метро "Рязанский проспект"

Полицейскому, открывшему стрельбу в московском метро, предъявили новое обвинение во взятке

Следствие считает, что Алексей Смирнов получил незаконное вознаграждение от гражданки Филиппин, которая нарушила режим пребывания в РФ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Прапорщику полиции Алексею Смирнову, который устроил стрельбу на станции "Рязанский проспект" в Москве, предъявили новое обвинение во взятке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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"По версии следствия Смирнов в мае 2019 года на станции метро "Баррикадная" остановил гражданку Филиппин, которая нарушила режим пребывания в РФ, ей грозило выдворение за пределы российской территории. За отказ от составления протокола об административном правонарушении он, как следует из текста постановления о привлечении в качестве обвиняемого, получил от филиппинки 20 тыс. рублей. Смирнову предъявлено обвинение по ч. 3. ст. 290 УК Р (Получение взятки должностным лицом за незаконное бездействие)", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Смирнов в этом преступлении своей вины не признает и считает, что новое обвинение ему предъявили с целью оказать на него психологическое давление.

Вечером 18 сентября 2019 года Алексей Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам ОСБ, которые пытались его задержать. Они предполагали, что Смирнов может быть причастен к взятке в размере 2 тыс. рублей. По данным Следственного комитета, стрельба произошла в вестибюле станции метро "Рязанский проспект". В результате ЧП полицейский Максим Веялко погиб, его коллега Лимонов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Третий сотрудник ОСБ, Тростянский, не пострадал.

Подозреваемого полицейского оперативно задержали. На допросе в СК он заявил, что открыл огонь после внезапно наступившего эмоционального всплеска, который был вызван тем, что сотрудники ОСБ попытались спровоцировать дачу взятки. Согласно материалам дела, он сам вызвал пострадавшему скорую помощь и добровольно отдал оружие прибывшим непосредственным руководителям. Смирнову предъявлено обвинение по статьям 317 и 291 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Получение взятки").

Теги
ФилиппиныРоссияСтрельба на станции метро "Рязанский проспект"
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