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В Республике Алтай госпитализировали четырех школьников с подозрением на отравление

Пострадавшие - ученики школы-интерната для детей-сирот. Врачи оценивают их состояние как стабильное

НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Четверо учеников школы-интерната для детей-сирот в Республике Алтай госпитализированы с подозрением на отравление, сообщили ТАСС в министерстве образования и науки региона.

"По факту госпитализации воспитанников школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г. К. Жукова министерством образования и науки Республики Алтай проводится проверка. Вечером 6 февраля четыре школьника в возрасте от 11 до 13 лет пожаловались на плохое самочувствие. С головной болью и повышенной температурой они направлены в Республиканскую детскую больницу", - сообщили в Минобразования.

Ведомство проводит проверку совместно с региональным управлением Роспотребнадзора. У школьников - подозрение на ротавирусную инфекцию, они находятся под наблюдением врачей, состояние стабильное.

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