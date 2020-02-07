Российский траулер затонул у берегов Эстонии

ТАЛЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, семеро членов экипажа были спасены. Об этом сообщил портал ERR.

По его информации, Департамент полиции и погранохраны Эстонии получил сигнал бедствия с судна в четверг в 23:40 (в пятницу в 0:40 мск) в 15 морских милях к северу от полуострова Юминда. Рулевое управление передавшего сигнал траулера вышло из строя, две секции наполнились водой. На борту пропало электричество, судно легло в дрейф.

Спасательную операцию Центр морской охраны Эстонии организовал совместно с Финляндией, сообщив судам поблизости о терпящем бедствие траулере. На помощь траулеру первым прибыл танкер под либерийским флагом, который обнаружил спасательный плот с членами экипажа и поднял их на борт.

Двое пострадавших были доставлены вертолетом в больницу в Хельсинки, еще пятерых эстонский полицейский вертолет доставил в Северо-Эстонскую региональную больницу для медицинской проверки.

Все члены экипажа траулера являются гражданами России, указано в сообщении.