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Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Кемеровской области

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Passo выехал на встречку, где столкнулся с Nissan

КЕМЕРОВО, 7 февраля. /ТАСС/. Автомобили Toyota Passo и Nissan X-Trail столкнулись в пятницу утром на трассе в Ижморском районе Кемеровской области. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Toyota, еще один пассажир иномарки и водитель второго авто получили травмы, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Кемеровской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Passo совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Nissan. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Toyota. Второй пассажир Toyota и водитель Nissan получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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РоссияКемеровская область
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