В Ростовской области завершили расследование уголовного дела серийного убийцы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Следователи в Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении изнасилований и убийств. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Мясниковского района Ростовской области Давида Сарабашяна. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ ("Покушение на изнасилование"), ч. 1 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"), ч. 1 ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера"), п. "а", "к" ч. 2 ст. 105, п. "в" ("Убийство", пять эпизодов), ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в октябре 2018 года Сарабашян накинул свернутую в несколько раз куртку на шею незнакомой ему 25-летней девушки. Когда она потеряла сознание, злоумышленник надругался над ней, а затем задушил и украл ее личные вещи. Следователям удалось задержать Сарабашяна, его арестовали.

В ходе расследования следователи получили доказательства причастности Сарабашяна к другим аналогичным преступлениям, совершенным им ранее. В октябре и апреле 2000 года он, во время службы в воинской части в Ростове-на-Дону, совершил два нападения, изнасиловал и убил незнакомых ему женщин. В ноябре 2001 года и в июле 2003-го он убил 16-летнюю девушку и 41-летнюю женщину. Кроме того, в марте 2015 года Сарабашян напал на 29-летнюю женщину, но она сумела отбиться и сбежать.

Сарабашян не страдает каким-либо психическим расстройством, однако у него имеется склонность к садизму.