В Ингушетии обвиняемый в вымогательстве погиб при задержании

МАГАС, 7 февраля. /ТАСС/. В Ингушетии обвиняемый в вымогательстве мужчина выпал из окна и разбился при попытке его задержания. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах региона.

Ранее пресс-служба МВД по региону сообщала, что 2 октября 38-летний житель села Экажево сбежал из-под конвоя по дороге из суда и скрылся в неизвестном направлении. Мужчину объявили в розыск.

"Правоохранители выяснили место нахождения обвиняемого в вымогательстве мужчины, который был в розыске после побега из-под конвоя. При попытке задержания мужчина погиб", - сказал источник.