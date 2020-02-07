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Следователь СК по особо важным делам Кадыров арестован в Москве за взятку в 4,3 млн рублей

Его заключили под стражу на два месяца

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца следователя по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу Москвы Эмиля Кадырова, обвиняемого во взятке в размере 4,3 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кадырову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца",- сказали в суде.

Ранее в пресс-службе столичного главка СК ТАСС сообщили, что 4 февраля следователь получил от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, взятку в размере 4,3 млн рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за непривлечение к уголовной ответственности его родственника по иным эпизодам преступной деятельности в рамках уголовного дела, находящегося в производстве должностного лица.

Следователю предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Кроме того, как сообщили в пресс-службе СК по Москве, в отношении руководства следственного управления по Северо-Восточному административному округу, где работал Кадыров, будут приняты самые жесткие меры дисциплинарного характера. Факт получения взятки был выявлен совместно с сотрудниками УФСБ в ходе работы по пресечению коррупционных проявлений.

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