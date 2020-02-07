Суд в Астрахани приговорил педофила к 22 годам колонии

АСТРАХАНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Кировский районный суд Астрахани приговорил местного жителя к 22 годам колонии за изнасилования несовершеннолетних. Всего выявлено 43 эпизода в отношении 10 детей, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Местный житель признан виновным в совершении 43 эпизодов преступлений по ст. 131 и 132 УК РФ ("Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). Приговором Кировского районного суда ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - уточнили в пресс-службе.

Следствием и судом установлено, что астраханец с марта по декабрь 2018 года в социальной сети познакомился с 10 девочками в возрасте от девяти до 14 лет. Путем психологического давления и угроз мужчина заставлял потерпевших присылать ему фотографии и видео интимного характера. Кроме того, мужчина встречался с двумя потерпевшими и совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера.