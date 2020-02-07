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В Дагестане около 85 тыс. человек остались без света из-за непогоды

Электроснабжение нарушилось в 249 населенных пунктах

МАХАЧКАЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Жители 12 районов Дагестана и частично Махачкалы остались без света из-за непогоды, сообщила в пятницу пресс-служба "Дагестанской сетевой компании" (входит в группу "Россети Северный Кавказ").

По информации Ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго России, без электроснабжения остались потребители в 249 населенных пунктах (около 84 800 человек).

"На территории Дагестана наблюдается резкое ухудшение погодных условий (ветер до 28 м/с, дождь, в горных районах - снег). Непогода спровоцировала массовые отключения на объектах "Дагестанской сетевой компании". Временно из-за ухудшения погоды без энергоснабжения остается часть жителей Сергокалинского, Буйнакского, Карабудахкентского, Ботлихского, Левашинского, Кумторкалинского, Хунзахского, Кизлярского, Дербентского, Сулейман-Стальского и Магарамкентского районов республики, а также некоторые микрорайоны Махачкалы", - говорится в сообщении "Дагестанской сетевой компании".

В нем отмечается, что в восстановительных работах задействованы 215 человек в составе 62 бригад, привлечены 52 единицы спецтехники.

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