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В Нижегородской области задержали мужчину, ранившего из пистолета своего сына-полицейского

Пострадавшего прооперировали

ТАСС, 7 февраля. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении жителя Нижегородской области, который ранил из травматического пистолета своего сына, работающего в полиции. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ в отношении гражданина 1971 года рождения, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил тяжкие телесные повреждения своему сыну - сотруднику полиции 1995 года рождения, используя травматическое оружие", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом. "Пострадавшему была проведена операция, угрозы для жизни нет", - добавили в ведомстве.

Теги
РоссияНижегородская область
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