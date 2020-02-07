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СМИ: в Бангкоке пассажирский самолет раздавил аэродромный тягач

Как сообщает газета The Nation, водитель тягача погиб

БАНГКОК, 7 февраля. /ТАСС/. Водитель аэродромного тягача в бангкокском международном аэропорту Донмыанг погиб в пятницу, когда в автомобиль при буксировке врезался пассажирский самолет. Как сообщила газета The Nation, инцидент произошел в 08:00 по местному времени (04:00 мск).

По информации издания, самолет авиакомпании Nok Air, прибывший из таиландского города Накхонситхаммарат, буксировался в направлении места выгрузки, когда произошла авария. Во время движения разорвалась сцепка и тягач остановился, но самолет продолжил катиться вперед и врезался в автомобиль. В результате столкновения травмы получил водитель автомобиля. Мужчина был доставлен в больницу, где позже умер.

Авиакомпания заменила поврежденный самолет, который после часовой задержки покинул аэропорт. Других подробностей инцидента газета не приводит.

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Таиланд
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