СМИ: в Бангкоке пассажирский самолет раздавил аэродромный тягач

БАНГКОК, 7 февраля. /ТАСС/. Водитель аэродромного тягача в бангкокском международном аэропорту Донмыанг погиб в пятницу, когда в автомобиль при буксировке врезался пассажирский самолет. Как сообщила газета The Nation, инцидент произошел в 08:00 по местному времени (04:00 мск).

По информации издания, самолет авиакомпании Nok Air, прибывший из таиландского города Накхонситхаммарат, буксировался в направлении места выгрузки, когда произошла авария. Во время движения разорвалась сцепка и тягач остановился, но самолет продолжил катиться вперед и врезался в автомобиль. В результате столкновения травмы получил водитель автомобиля. Мужчина был доставлен в больницу, где позже умер.

Авиакомпания заменила поврежденный самолет, который после часовой задержки покинул аэропорт. Других подробностей инцидента газета не приводит.