МВД: число преступлений в ОПК за пять лет выросло в 4,5 раза

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Количество преступлений в оборонно-промышленном комплексе за последние пять возросло в 4,5 раза. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-центре МВД России по итогам совещания, где обсуждались результаты работы органов предварительного следствия МВД за 2019 год.

"В оборонно-промышленном комплексе за последние пять лет количество выявленных преступлений увеличилось в 4,5 раза, а число уголовных дел, направленных в суд, - в шесть раз", - уточнили в МВД.

В министерстве подчеркнули, что с учетом важности задач, которые стоят перед предприятиями военной промышленности, и выделяемых на это бюджетных средств первоочередным является расследование преступлений, совершенных в оборонно-промышленном комплексе.