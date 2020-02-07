Суд прекратил дело против врача, которого обвиняли в смерти балетмейстера Мариинки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Приморский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело по факту смерти в 2017 году балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева в отношении врача анестезиолога-реаниматолога выездной бригады петербургской клиники "Центр интегративной медицины - Иналмед" Андрея Гольтякова. Об этом журналистам в пятницу сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Приморский районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Андрея Гольтякова, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") <…> Гольтяковым было заявлено ходатайство о прекращении производства по делу в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Потерпевшая не возражала относительно удовлетворения ходатайства, прокурор также полагал возможным прекратить уголовное дело. Суд уголовное дело прекратил", - говорится в сообщении пресс-службы.

В июне 2017 года балетмейстер Сергей Вихарев пришел в клинику для удаления зубов и установки имплантов. Ему сделали общий наркоз при помощи пропофола, после чего у него остановилось дыхание, а через полчаса реанимационных мероприятий он умер. По данным следствия, перед процедурой анестезии врач не провел своевременного квалифицированного обследования пациента, при этом ввел потерпевшему внутривенно дозу препарата, явно превышающую рекомендуемую для такого пациента.