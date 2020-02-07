Глава УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Начальник УФСИН по Республике Северная Осетия Юрий Емельянов задержан по делу о растрате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

"6 февраля в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") задержан начальник УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания Емельянов Ю. Г. Управление собственной безопасности ФСИН России осуществляет оперативное сопровождение данного уголовного дела", - сообщили во ФСИН.

47-летний Емельянов занимает должность главы УФСИН по Северной Осетии с 19 сентября 2016 года. С 1997 года он работал в органах ФСИН на различных должностях, включая должность начальника отдела управления собственной безопасности ФСИН и главного инспектора уголовно-исполнительной системы.