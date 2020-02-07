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Посольство России в Эстонии рассказало о состоянии моряков с затонувшего траулера

Дипломаты также выразили благодарность Департаменту полиции и погранохраны Эстонии за оперативную помощь в спасении россиян

ТАЛЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники посольства РФ в Эстонии оказывают содействие российским морякам с рыболовецкого судна "Поньгома", затонувшего у берегов республики в ночь на пятницу. Об этом говорится в сообщении диппредставительства, опубликованном в пятницу в Facebook.

"В ночь с 6 на 7 февраля российское рыболовецкое судно "Поньгома" (экипаж - семь человек, все граждане России, порт приписки - Санкт-Петербург) потерпело бедствие и затонуло в 15 милях от берегов Эстонии. Пять моряков во главе с капитаном В. Л. Питкевичем были доставлены вертолетом службы погранохраны Эстонии в Таллин (двое других - в Финляндию), - говорится в сообщении. - Предварительный медосмотр показал, что в госпитализации они не нуждаются, после чего моряки были переданы полицией в посольство России".

"В настоящее время сотрудники консульского отдела посольства занимаются оформлением их выездных документов, - добавило посольство. - Моряки временно размещены в местном отеле. Установлена и поддерживается связь с судовладельцем для решения вопросов их отправки в Россию".

Российские дипломаты выразили благодарность Департаменту полиции и погранохраны Эстонии за оперативную помощь в спасении российских моряков.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Хельсинки Юрий Иванов сообщил, что состояние двух моряков, доставленных в больницу Финляндии, является удовлетворительным, угрозы жизни нет.

"Пятеро моряков доставлены в Таллин, еще двое - в больницу Хельсинки. Это второй механик и матрос. Угрозы жизням моряков нет. Их состояние удовлетворительное, настроение бодрое", - сказал он.

"Сотрудники консульского отдела посольства находятся на связи с моряками и медицинскими службами больницы "Меилахти", где также дежурит врач посольства. Оказываем морякам необходимое содействие", - добавил он.

Об инцеденте

По данным эстонского портала EER, Департамент полиции и погранохраны страны получил сигнал бедствия с судна в четверг в 23:40 (в пятницу в 0:40 мск) в 15 морских милях к северу от полуострова Юминда. Рулевое управление передавшего сигнал траулера вышло из строя, две секции наполнились водой. На борту пропало электричество, судно легло в дрейф.

Спасательную операцию Центр морской охраны Эстонии организовал совместно с Финляндией, сообщив судам поблизости о терпящем бедствие траулере. На помощь траулеру первым прибыл танкер под либерийским флагом, который обнаружил спасательный плот с членами экипажа и поднял их на борт. Департамент водных путей сообщения Эстонии пообещал провести расследование обстоятельств крушения российского траулера.

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