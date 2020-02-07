Летевший в Санкт-Петербург самолет вернулся в Ростов-на-Дону по техническим причинам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Азимут", вылетевший в Санкт-Петербург из Ростова-на-Дону, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Платова.

"Самолет [рейса Ростов-на-Дону - Санкт-Петербург] вернулся по техническим причинам", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе авиакомпании, посадка прошла штатно. "Пассажиры размещены в здании аэропорта Платов. Готовится резервный борт", - сказал собеседник агентства, добавив, что борт будет готов в течение 1,5 часов.