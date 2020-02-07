Суд назначил 150 тыс. рублей штрафа гражданской жене экс-полковника Захарченко

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и назначил штраф в размере 150 тыс. руб. гражданской жене осужденного на 12,5 года колонии бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Анастасии Пестриковой, обвиняемой в подделке документов, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Признать Пестрикову Анастасию Владимировну виновной и назначить ей штраф в размере 150 тыс. руб. в доход государства. Освободить от уголовного наказания в связи с истечением срока давности", - огласил приговор судья Константин Дубков. Решение в силу пока не вступило и может быть обжаловано в Московском городском суде.

Пестрикова обвиняется по ч. 1 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств"). На предварительном слушании в отношении второго фигуранта дело было прекращено в связи с истечением срока давности.

В конце сентября 2017 года Пестрикова при попытке вылететь на Кипр была задержана в аэропорту Самары и доставлена в Москву. Затем следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте, но материалы в суд так и не поступили, а в дальнейшем она была отпущена под подписку о невыезде без предъявления обвинения. Впоследствии Генеральная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела ввиду отсутствия в ее действиях состава преступления. Однако 10 мая 2018 года дело было снова возбуждено Следственным комитетом РФ.

Согласно приговору, Пестрикова и другие неустановленные лица, используя фиктивный договор займа и другие поддельные документы, намеренно обратились в Третейский суд, который присудил вернуть ей около $16,5 млн. После этого она обратилась в Балашихинский городской суд, чтобы получить исполнительный лист, "использовав цессию для изменения выгодоприобретателя с себя на коммерческую организацию", следует из приговора.