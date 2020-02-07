{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трое детей пострадали в ДТП в Ростовской области при поездке на соревнования

Всего в "Газели" находились 11 детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Три ребенка пострадали в Красносулинском районе при столкновении легкового автомобиля и "Газели", перевозившей детей на соревнования. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"На полосу встречного движения выехал автомобиль ВАЗ, допустив столкновение с автомобилем "Газель". "Газель" перевозила 11 детей на соревнования, пострадали три ребенка", - сказали в пресс-службе.

По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия на территории Донского региона сохранятся до 7 февраля включительно. МЧС советует водителям быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Cклад с оружием и боеприпасами обнаружили в частном доме в Подмосковье
Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС