Трое детей пострадали в ДТП в Ростовской области при поездке на соревнования

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Три ребенка пострадали в Красносулинском районе при столкновении легкового автомобиля и "Газели", перевозившей детей на соревнования. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"На полосу встречного движения выехал автомобиль ВАЗ, допустив столкновение с автомобилем "Газель". "Газель" перевозила 11 детей на соревнования, пострадали три ребенка", - сказали в пресс-службе.

По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия на территории Донского региона сохранятся до 7 февраля включительно. МЧС советует водителям быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.