Источник: замглавы Генштаба ВС РФ Арсланов доставлен на допрос по новым эпизодам хищения

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов, обвиняемый в крупном мошенничестве, доставлен на допрос к следователю по новым эпизодам уголовного дела о хищениях в "Воентелекоме". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Арсланов находится на допросе по новым эпизодам дела", - сказал собеседник агентства. Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Арсланов задержан и доставлен в суд.

Генерала считают причастным к уголовному делу АО "Воентелеком", возбужденному в 2013 году. Арсланов продолжает занимать должность замглавы Генштаба ВС РФ, но ушел в отпуск и фактически свои служебные обязанности не выполняет. Он находится под подпиской о невыезде. По версии следствия, он причастен к двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере: на 191 млн и 6,5 млрд рублей.