{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: замглавы Генштаба ВС РФ Арсланов доставлен на допрос по новым эпизодам хищения

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что генерал-полковник задержан и доставлен в суд
Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов Министерство обороны РФ
Описание
Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов
© Министерство обороны РФ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов, обвиняемый в крупном мошенничестве, доставлен на допрос к следователю по новым эпизодам уголовного дела о хищениях в "Воентелекоме". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

На эту тему

"Арсланов находится на допросе по новым эпизодам дела", - сказал собеседник агентства. Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Арсланов задержан и доставлен в суд.

Генерала считают причастным к уголовному делу АО "Воентелеком", возбужденному в 2013 году. Арсланов продолжает занимать должность замглавы Генштаба ВС РФ, но ушел в отпуск и фактически свои служебные обязанности не выполняет. Он находится под подпиской о невыезде. По версии следствия, он причастен к двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере: на 191 млн и 6,5 млрд рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Cклад с оружием и боеприпасами обнаружили в частном доме в Подмосковье
Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС