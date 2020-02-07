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Суд отменил решение об освобождении из СИЗО Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже

Она будет находиться под стражей до рассмотрения жалобы на продление ее ареста в апелляционном суде
Карина Цуркан Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Карина Цуркан
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Второй кассационный суд в пятницу удовлетворил жалобу Генпрокуратуры РФ, отменив решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже в пользу Молдавии бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан и взяв ее под стражу, передает корреспондент ТАСС.

"Представление заместителя генерального прокурора РФ удовлетворить, отправить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Обвиняемую Цуркан взять под стражу в зале суда", - огласил решение судья.

Ранее Мосгорсуд продлил срок содержания Цуркан под стражей до 14 марта, а всего на 21 месяц. Первый апелляционный суд отменил это решение, удовлетворив жалобу защиты Цуркан, наложив на обвиняемую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Это решение апелляционного суда в свою очередь было обжаловано прокуратурой в кассационной инстанции.

После решения кассационного суда Цуркан вновь будет находиться под стражей до рассмотрения жалобы на продление ее ареста в апелляционном суде.

Освобождая Цуркан из-под стражи, апелляционный суд установил, что истек предельный срок ее содержания в СИЗО в 18 месяцев, и следствие не успело за 30 дней до него предъявить ей обвинение в окончательной редакции с участием адвоката по соглашению. В свою очередь кассационный суд установил, что следствие выполнило всю процедуру в срок с участием адвоката по назначению, тогда как адвокат по соглашению Иван Павлов был извещен о следственных действиях, но не явился из-за болезни. "Суд кассационной инстанции не усматривает нарушения законодательства в действиях следствия", - пришел к выводу кассационный суд.

Дело Цуркан

Цуркан находилась под арестом более полутора лет, она содержалась в СИЗО "Лефортово".

По версии следствия, Цуркан 16 августа 2004 года стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе Молдавии. Обвинение в окончательной редакции ей предъявлено по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), она утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование Цуркан связывает с попыткой сместить ее с должност

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