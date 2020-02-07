Число пострадавших в ДТП с "Газелью" в Ростовской области возросло до пяти

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Число пострадавших в аварии в Красносулинском районе Ростовской области при столкновении легкового автомобиля и "Газели", перевозившей детей на соревнования, возросло до пяти человек. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области.

Ранее сообщалось о трех пострадавших детях, находившихся в "Газели".

"В 10:15 на 13-м км автодороги Шахты - Владимировка водитель 1989 г. р., управляя автомобилем УАЗ, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение со встречным автомобилем "Газель" под управлением водителя 1967 г. р., который перевозил 11 детей на соревнования в город Шахты. В результате столкновения пострадали пассажиры "Газель", трое детей, а также два пассажира автомобиля УАЗ", - говорится в сообщении.