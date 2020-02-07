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СК просит суд арестовать замначальника Генштаба ВС России Арсланова

Ходатайство следствия уже поступило в суд
Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов Министерство обороны РФ
Описание
Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов
© Министерство обороны РФ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Военные следователи просят суд отправить под арест обвиняемого в мошенничестве замначальника Генштаба ВС РФ Халила Арсланова. Об этом сообщил адвокат Антон Антонов.

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"Следствие намерено ужесточить Арсланову меру пресечения и просит суд заключить его под стражу", - сказал он.

Ходатайство следствия уже поступило в суд. 

По словам адвоката, Арсланов не нарушал условий подписки о невыезде. Он также опроверг информацию о задержании замначальника Генштаба ВС РФ.

"С чем связано желание следствия ужесточить меру пресечения, нам не известно. Арсланов не нарушал условий подписки о невыезде", - сказал он. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. "Арсланова не задерживали, он сам пришел в суд", - добавил адвокат, отметив, что новые эпизоды преступлений ему не инкриминируются.

Следствие считает Арсланова причастным к хищениям денег АО "Воентелеком", дело было возбуждено в 2013 году. Арсланов продолжает занимать должность замглавы Генштаба ВС РФ, но ушел в отпуск и фактически свои служебные обязанности не выполняет. Он находится под подпиской о невыезде. По версии следствия, он причастен к двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере: на 191 млн и 6,5 млрд рублей.

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Россия
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