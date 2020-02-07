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Героиню статьи "Героин - собственность модели" объявили в федеральный розыск

Ее приговорили к одному году восьми месяцам колонии

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил к одному году и восьми месяцам колонии героиню заблокированной Роскомнадзором статьи "Героин - собственность модели" Анну Глазову (Тэо Логос), она объявлена в федеральный розыск, так как не явилась на оглашение приговора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кузьминского суда.

"В отношении Логос вынесен приговор по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотиков"), которым ей назначено наказание в виде лишения свободы скором на один год восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. В связи с тем, что подсудимая не явилась на оглашение приговора, Логос Т. В. объявлена в федеральный розыск", - сказали в суде.

Глазова была задержана в Москве 31 января 2019 года. При задержании у нее была обнаружена, изъята и отправлена на экспертизу банка с героином массой 0,4 г. Глазова находилась в федеральном розыске по подозрению в незаконном хранении, приобретении, изготовлении и перевозке наркотиков (ч. 1 ст 228 УК РФ). Суд арестовал ее, однако позднее ей была изменена мера пресечения на подписку о невыезде.

Позже Глазова поменяла имя и фамилию на Тэо Логос.

Официальный представитель МВД Ирина Волк ранее сообщала, что была проведена проверка материала "Героин - собственность модели" в журнале "Батенька, да вы трансформер" на предмет наличия сведений, распространение которых в России запрещено. Решение о блокировке статьи в интернете было принято исходя из того, что материал содержит информацию, направленную на формирование положительного образа употребляющих наркотики. В материале говорилось о девушке, которая систематически употребляет героин и ведет онлайн-дневник.

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