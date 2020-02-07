Дело замглавы Генштаба Халила Арсланова. Главное

В октябре 2019 года замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Арсланов проходит по делу "Воентелекома" и, по данным следствия, причастен к двум эпизодам мошенничества на 191 млн и 6,5 млрд рублей.

Халил Арсланов продолжает занимать должность замглавы Генштаба ВС РФ, однако, находится в отпуске и фактически свои служебные обязанности не выполняет.

Генерал-полковник находится под подпиской о невыезде. Вину не признает.