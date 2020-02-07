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Дело замглавы Генштаба Халила Арсланова. Главное

Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов
© Владимир Гердо/ТАСС
Следствие считает генерал-полковника причастным к хищению денег "Воентелекома" - речь идет о 191 млн и 6,5 млрд рублей

В чем обвиняют Арсланова

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В октябре 2019 года замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. 

Арсланов проходит по делу "Воентелекома" и, по данным следствия, причастен к двум эпизодам мошенничества на 191 млн и 6,5 млрд рублей.

Халил Арсланов продолжает занимать должность замглавы Генштаба ВС РФ, однако, находится в отпуске и фактически свои служебные обязанности не выполняет. 

Генерал-полковник находится под подпиской о невыезде. Вину не признает.

 

Как проходит расследование

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В декабре 2019 года суд арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ в качестве обеспечительной меры по уголовному делу о мошенничестве. 

Речь идет о земельных участках и объектах недвижимости. Позднее Министерство обороны отозвало иск о компенсации ущерба к Арсланову. 

7 февраля источник в правоохранительных органах сообщил, что генерал-полковника доставили на допрос к следователю по новым эпизодам дела о хищениях в "Воентелекоме". Некоторые СМИ писали, что Арсланов задержан. Однако его адвокат опроверг эту информацию.

Военные следователи просят суд отправить Арсланова под арест

Сам Арсланов заявил, что его обманным путем пригласили на беседу к следователю.

Что известно о деле "Воентелекома"

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Уголовное дело "Воентелекома" возбудили в 2013 году на основании материалов проверки, полученных из Главной военной прокуратуры. Сумма ущерба по нему составляет 460 млн рублей

В рамках этого дела нескольким должностным лицам предъявлено обвинение в махинациях при реализации государственной программы по модернизации военной связи.

Исполнителем этих работ и стала компания "Воентелеком". По данным следователей, руководитель первого управления Главного управления связи Министерства обороны генерал-майор Александр Оглоблин организовал поставку маршрутизаторов по завышенным ценам.

Оглоблин заключил сделку со следствием и рассказал о причастности к делу Арсланова, а также начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павла Кутахова. 

 

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РоссияДело Халила Арсланова
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Дело Халила Арсланова
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