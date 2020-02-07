Дело замглавы Генштаба Халила Арсланова. Главное

В чем обвиняют Арсланова
В октябре 2019 года замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Арсланов проходит по делу "Воентелекома" и, по данным следствия, причастен к двум эпизодам мошенничества на 191 млн и 6,5 млрд рублей.
Халил Арсланов продолжает занимать должность замглавы Генштаба ВС РФ, однако, находится в отпуске и фактически свои служебные обязанности не выполняет.
Генерал-полковник находится под подпиской о невыезде. Вину не признает.
Как проходит расследование
В декабре 2019 года суд арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ в качестве обеспечительной меры по уголовному делу о мошенничестве.
Речь идет о земельных участках и объектах недвижимости. Позднее Министерство обороны отозвало иск о компенсации ущерба к Арсланову.
7 февраля источник в правоохранительных органах сообщил, что генерал-полковника доставили на допрос к следователю по новым эпизодам дела о хищениях в "Воентелекоме". Некоторые СМИ писали, что Арсланов задержан. Однако его адвокат опроверг эту информацию.
Военные следователи просят суд отправить Арсланова под арест.
Сам Арсланов заявил, что его обманным путем пригласили на беседу к следователю.
Что известно о деле "Воентелекома"
Уголовное дело "Воентелекома" возбудили в 2013 году на основании материалов проверки, полученных из Главной военной прокуратуры. Сумма ущерба по нему составляет 460 млн рублей.
В рамках этого дела нескольким должностным лицам предъявлено обвинение в махинациях при реализации государственной программы по модернизации военной связи.
Исполнителем этих работ и стала компания "Воентелеком". По данным следователей, руководитель первого управления Главного управления связи Министерства обороны генерал-майор Александр Оглоблин организовал поставку маршрутизаторов по завышенным ценам.
Оглоблин заключил сделку со следствием и рассказал о причастности к делу Арсланова, а также начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павла Кутахова.