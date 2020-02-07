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В Анапе семья из трех человек отравилась угарным газом

Все члены семьи погибли

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани проводят проверку из-за гибели трех человек в Анапе, отравившихся, по предварительным данным, газом в квартире. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

"В правоохранительные органы города Анапы днем 7 февраля 2020 года поступило сообщение об обнаружении в одном из домов на улице Терской тел супругов и их 22-летнего сына с признаками отравления газом. По данному факту следственным отделом по городу Анапе СК по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что 50-летний мужчина и 41-летняя женщина вместе с сыном проживали в съемном жилье, на протяжении четырех дней хозяин жилья не мог с ними связаться. Днем в пятницу он приехал в дом, обнаружил погибших и запах газа в помещении.

"При осмотре тел погибших каких-либо насильственных повреждений не обнаружено. Предварительной причиной их смерти явилось отравление газом", - добавили в краевом следственном управлении.

Теги
РоссияКраснодарский край
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