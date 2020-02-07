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Дело Халила Арсланова

Замначальника Генштаба ВС РФ Арсланов заявил, что его обманным путем пригласили в СК

Он назвал происходящее провокацией во имя дискредитации в его лице высшего руководства вооруженных сил

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов заявил, что его обманным путем пригласили к следователю на беседу.

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"Меня обманным путем пригласили на беседу без адвоката, это все спровоцировано во имя дискредитации лично меня, моей деятельности и в моем лице высшего руководства вооруженных сил",- сказал Арсланов журналистам в 235-м гарнизонном военный суд, где будет решаться вопрос об ужесточении ему меры пресечения.

Ранее его адвокат Антон Антонов рассказал, что обвиняемый не нарушал условия подписки о невыезде и не знает с чем связано желание следствия ужесточить меру пресечения на арест.

Следствие считает Арсланова причастным к хищению денег АО "Воентелеком", уголовное дело по которому было возбуждено в 2013 году. Он продолжает занимать должность замглавы Генштаба ВС РФ, но ушел в отпуск и фактически свои служебные обязанности не выполняет.

Он находится под подпиской о невыезде. По версии следствия, генерал-полковник причастен к двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере: на 191 млн и 6,5 млрд рублей.

Теги
РоссияДело Халила Арсланова
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