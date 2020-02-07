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Дело Халила Арсланова
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Следствие обвинило Арсланова в давлении на свидетелей

В СК считают, что это является основанием для ареста заместителя начальника Генштаба ВС России

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Следствие просит заключить заместителя начальника Генштаба ВС РФ Халила Арсланова под стражу по делу о крупном мошенничестве в связи с давлением на других фигурантов дела, свидетелей и подчиненных, передает корреспондент ТАСС из зала 235-го гарнизонного военного суда.

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"Активно противодействует следствию, оказывает влияние на свидетелей и склоняет к даче ложных показаний, дает указания своим подчиненным для положительных характеристик о его работе, склонял Давыдова и Кутахова (фигуранты дела - прим. ТАСС) к отказу от ранее данных показаний", - сказал следователь в суде.

Следствие считает Арсланова причастным к хищению денег АО "Воентелеком", уголовное дело по которому было возбуждено в 2013 году. Он находится под подпиской о невыезде. По версии следствия, генерал-полковник причастен к двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере: на 191 млн и 6,5 млрд рублей. Арсланов вину в хищении не признает.

Теги
РоссияДело Халила Арсланова
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Дело Халила Арсланова
Дело замглавы Генштаба Халила Арсланова. Главное
Следствие считает генерал-полковника причастным к хищению денег "Воентелекома" - речь идет о 191 млн и 6,5 млрд рублей
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