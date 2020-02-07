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Следствие исключило статью о воспрепятствовании правосудию из обвинения адвоката Хасавова

Теперь он обвиняется только в принуждении к даче показаний, совершенном организованной группой

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции адвокату Дагиру Хасавову, исключив статью о воспрепятствовании осуществлению правосудия. Как сообщил ТАСС адвокат Сергей Беляк, теперь Хасавову инкриминируется только принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой.

"Сегодня нашему подзащитному СК предъявил обвинение в окончательной редакции по ч. 4 ст. 309 УК РФ (принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой), исключив из первоначального обвинения менее тяжкую статью - 294 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению правосудия"). Хасавов не согласен с этим обвинением и категорически его отвергает, настаивая, что вел беседы только с одним сыном бывшего заказчика и никогда его не оскорблял", - сказал защитник.

По его словам, в понедельник, 10 февраля, планируется завершить следствие, после чего фигуранты дела со своими адвокатами приступят к ознакомлению с материалами.

Хасавов представлял в суде интересы бывшего вице-премьера правительства Дагестана Раюдина Юсуфова, сын которого дал на адвоката показания. Хасавов был задержан 17 сентября 2019 года в Лефортовском суде Москвы перед началом судебного заседания по делу экс-чиновников Дагестана. На следующий день Басманный суд отправил под домашний арест главного инспектора Счетной палаты Дагестана Вадима Юсуфова, а Хасавова и бывшего советника председателя правительства республики Абдусалама Джамалутдинова заключил под стражу.

Другим фигурантам дела предъявлено обвинение в воспрепятствовании осуществлению правосудия путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний, соединенном с шантажом и совершенном организованной группой (ч. 1 ст. 294 и ч. 4 ст. 309 УК РФ, санкции предусматривают лишение свободы на срок до семи лет). Вину фигуранты дела, кроме сына Юсуфова, не признают.

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