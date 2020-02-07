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Дело женщины, посадившей ребенка за руль каршеринговой машины, направили в прокуратуру

Женщина полностью признала вину

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, которая в нетрезвом виде посадила ребенка за руль каршеринговой машины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней женщины. Дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - сказали в ГСУ.

Женщина обвиняется по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий). По данным следствия, 25 января нетрезвая женщина во время поездки по Москве на каршеринговой машине Volkswagen посадила на колени 8-летнего ребенка и дала ему руль управления. На заднем сидении также находился еще один ребенок. Таким образом, подозреваемая вовлекла ребенка в совершение противоправных действий, представляющих опасность для детей. Женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Ранее по данному факту начало проверку столичное управление ГИБДД. Также было установлено, что женщина лишена водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

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Россия
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