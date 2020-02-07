Bek Air просит страховую фирму ускорить выплаты пострадавшим в катастрофе близ Алма-Аты

НУР-СУЛТАН, 7 февраля. /ТАСС/. Казахстанская авиакомпания Bek Air, самолет которой потерпел катастрофу в конце прошлого года, сообщила, что выполнила свои обязательства перед пассажирами и обратилась к страховой компании "Аманат" с просьбой ускорить выплаты пострадавшим и родственникам погибших.

"Согласно закону "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами" акционерное общество Bek Air застраховало свою ответственность перед пассажирами по воздушному судну Fokker-100 Bek Air выполнила полностью свои обязательства согласно указанному закону Республики Казахстан", - говорится в заявлении компании, опубликованном в пятницу на ее сайте.

Из него следует, что в адрес перевозчика поступают звонки и письма от пострадавших пассажиров, их родственников, от родных и близких погибших с вопросами о предоставлении им страховых выплат. "АО Bek Air с первых дней после катастрофы работает с акционерным обществом "Страховая компания "Аманат" по данному вопросу", - указали в авиакомпании, сославшись на пресс-релиз "Аманат" от 29 декабря 2019 года о готовности к осуществлению страховых выплат родственникам погибших и пострадавшим согласно страховому полису.

"Однако, по сообщениям СМИ, и несмотря на проводимую работу, "Аманат" недостаточно активно производит страховые выплаты, как того требует закон, что вызывает справедливые недовольства со стороны родственников погибших и пострадавших", - отмечается в заявлении перевозчика. В нем также говорится, что в этой связи Bek Air 5 февраля направила в страховую компанию письмо с требованием ускорить исполнение страховых выплат без бюрократических проволочек.

Кроме того, авиакомпания призвала немедленно сообщать обо всех случаях необоснованных затягиваний осуществления страховых выплат, а также обращаться в судебные органы по этому поводу.