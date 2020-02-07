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В Москве задержали подозреваемых в нападении на мужчину на станции метро "Текстильщики"

Полиция возбудила уголовное дело

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали подозреваемых, которые избили мужчину и отобрали у него телефон на станции метро "Текстильщики". Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, налетчиков задержали благодаря камерам видеонаблюдения.

"В полицию с заявлением обратился 47-летний приезжий. По его словам, на станции метро "Текстильщики" неизвестный мужчина открыто похитил у него мобильный телефон, после чего нанес несколько ударов по лицу и телу и скрылся. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене задержали подозреваемых. Как было установлено, злоумышленники впоследствии сбыли похищенный мобильный телефон в одном из торговых центров Москвы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возбуждено уголовное дело о грабеже, подозреваемые арестованы.

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