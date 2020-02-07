Микроавтобус с детской спортивной командой попал в ДТП в Кемеровской области

Водитель легкового автомобиля погиб, семь пассажиров микроавтобуса пострадали, говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Lada выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с минивэном Hyundai, который перевозил детскую спортивную команду из Магадана, возвращавшуюся с соревнований и направлявшуюся в аэропорт Спиченково г. Новокузнецк. В результате водитель Lada от полученных травм погиб на месте. Еще семь человек - пассажиров Hyundai - доставлены в больницу для обследования", - говорится в сообщении.

В Центре медицины катастроф Кузбасса уточнили, что легкие травмы получили трое детей.

"В автобусе находилось шестеро детей в возрасте 12-14 лет, их тренер и водитель. Все они доставлены в городскую больницу Осинников, где их осматривают врачи. Трое детей получили травмы легкой степени тяжести, остальные не пострадали", - сказали в центре. Ранее сообщалось, что пострадали семеро пассажиров микроавтобуса.

ДТП произошло в Новокузнецком районе области. На месте работают сотрудники полиции.