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Микроавтобус с детской спортивной командой попал в ДТП в Кемеровской области

В результате инцидента пострадали трое детей
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

КЕМЕРОВО, 7 февраля. /ТАСС/. Микроавтобус, перевозивший детскую спортивную команду из Магадана, столкнулся с легковушкой в Кемеровской области.

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Водитель легкового автомобиля погиб, семь пассажиров микроавтобуса пострадали, говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Lada выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с минивэном Hyundai, который перевозил детскую спортивную команду из Магадана, возвращавшуюся с соревнований и направлявшуюся в аэропорт Спиченково г. Новокузнецк. В результате водитель Lada от полученных травм погиб на месте. Еще семь человек - пассажиров Hyundai - доставлены в больницу для обследования", - говорится в сообщении.

В Центре медицины катастроф Кузбасса уточнили, что легкие травмы получили трое детей.

"В автобусе находилось шестеро детей в возрасте 12-14 лет, их тренер и водитель. Все они доставлены в городскую больницу Осинников, где их осматривают врачи. Трое детей получили травмы легкой степени тяжести, остальные не пострадали", - сказали в центре. Ранее сообщалось, что пострадали семеро пассажиров микроавтобуса.

ДТП произошло в Новокузнецком районе области. На месте работают сотрудники полиции.

Теги
РоссияКемеровская область
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