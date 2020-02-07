Обвиняемый в поджоге Никулинского районного суда в Москве признал вину

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Уроженец Уфы Руслан Ибрагимов, обвиняемый в поджоге здания Никулинского суда Москвы, полностью признал вину и готов сотрудничать со следствием, передает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где решается вопрос об аресте Ибрагимова.

"Прошу суд учесть, что обвиняемый полностью признал вину, готов сотрудничать со следствием, а также имеет на иждивении несовершеннолетних детей и готов явиться к следователю по первому требованию. Прошу его не арестовывать, а дать возможность жить во время следствия с семьей", - сказал адвокат Ибрагимова.

Как заявил в суде сотрудник СК, Ибрагимову предъявлены обвинения по ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия) и ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений). Ранее он был судим четыре раза, в том числе за мошенничество и грабеж.

В ночь на 6 февраля неизвестный бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание суда и поджег кабинет на первом этаже. Никто не пострадал, возгорание было оперативно потушено. Здание не получило существенных повреждений, документы также не пострадали. Двоих предполагаемых поджигателей задержали, а заказчик преступления скрылся и объявлен в розыск.

В новость были внесены изменения (18:05 время мск) — добавлены подробности по тексту.