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Вертолет с тремя пассажирами потерпел крушение в Татарстане

По данным прокуратуры, один человек выжил, судьба двоих неизвестна
Описание
© Денис Абрамов/ТАСС, архив

КАЗАНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Вертолет Bell 406 с тремя пассажирами на борту потерпел крушение в Татарстане. Спасатели не могут приземлиться к месту происшествия из-за отсутствия подходящей площадки, с воздуха виден один выживший, судьба остальных неизвестна. Об этом ТАСС в пятницу сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

"[Вертолет] Bell 406, три человека на борту недалеко от Лаишево [потерпел крушение]. Один точно жив, его видно с вертолета спасателей. Судьба остальных неизвестна. Вертолет спасателей не может приземлиться из-за лесополосы. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов", - сказала она, отметив, что последний сеанс связи с воздушным судном был примерно в 28 км от Казани.

Теги
РоссияТатарстан
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СК проводит доследственную проверку в связи с крушением вертолета в Татарстане
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