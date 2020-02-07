"Единая Россия" выясняет детали ЧП с вертолетом, в котором мог находиться депутат

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" выясняет подробности крушения вертолета в Татарстане, на борту которого, по некоторым данным, может находиться депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

"Единая Россия" выясняет детали происшествия. Информация будет позже", - заявили ТАСС в пятницу в пресс-службе партии.

Ранее старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова сообщила, что в Татарстане потерпел крушение вертолет Bell 406 с тремя пассажирами на борту. По данным Telegram-каналов, вертолет принадлежит зампреду думского комитета по аграрным вопросам Айрату Хайруллину.