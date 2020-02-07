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Крушение вертолета Bell 407 в Татарстане
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Крушение вертолета Bell 407 в Татарстане. Главное

© ГУ МЧС России по Республике Татарстан

7 февраля в Лаишевском муниципальном районе Татарстана потерпел крушение вертолет Bell 407. По данным источника, воздушное судно упало на лед Куйбышевского водохранилища в 6 км от берега. На борту находились три человека. В результате инцидента один из них погиб, еще двое находятся в тяжелом состоянии.  

  • Борт осуществлял полет из поселка Левашево до поселка Матюшино.
  • Последний сеанс связи с воздушным судном был зафиксирован в 28 км от Казани.
  • Погибшим оказался депутат Государственной думы Айрат Хайруллин. Оба пострадавших доставлены в травмоцентр и Лаишевскую ЦРБ.
  • СК и прокуратура проводят проверки в связи с инцидентом.
  • В качестве версий крушения рассматриваются отказ техники и погодные условия. 
Теги
РоссияТатарстанКрушение вертолета Bell 407 в Татарстане
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