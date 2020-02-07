Крушение вертолета Bell 407 в Татарстане. Главное

7 февраля в Лаишевском муниципальном районе Татарстана потерпел крушение вертолет Bell 407. По данным источника, воздушное судно упало на лед Куйбышевского водохранилища в 6 км от берега. На борту находились три человека. В результате инцидента один из них погиб, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Борт осуществлял полет из поселка Левашево до поселка Матюшино.

Последний сеанс связи с воздушным судном был зафиксирован в 28 км от Казани.

Погибшим оказался депутат Государственной думы Айрат Хайруллин. Оба пострадавших доставлены в травмоцентр и Лаишевскую ЦРБ.

СК и прокуратура проводят проверки в связи с инцидентом.

В качестве версий крушения рассматриваются отказ техники и погодные условия.