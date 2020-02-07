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Крушение вертолета Bell 407 в Татарстане
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Названы предварительные причины крушения вертолета в Татарстане

По данным источника в экстренных службах, борт упал из-за отказа техники. В Росавиации считают, что к трагедии могли привести плохие метеоусловия
Описание
© Simon_g/Shutterstock/FOTODOM, архив

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Отказ техники рассматривается среди возможных причин крушения вертолета Bell в Татарстане, где погиб депутат Государственной думы Айрат Хайруллин. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"Рассматривается сразу несколько версий, в их числе отказ техники. По предварительным данным, пилот пытался совершить посадку, но вертолет упал в акватории Куйбышевского водохранилища", - сказал источник. По его словам, на борту был один пилот и два пассажира, включая Хайруллина. "Хайруллин погиб, пилот и второй пассажир получили травмы", - добавил собеседник агентства. 

В Росавиации считают, что причиной крушения могли послужить плохие метеоусловия. Ведомство сформировало комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиационного происшествия.

Теги
РоссияТатарстанКрушение вертолета Bell 407 в Татарстане
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