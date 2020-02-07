Названы предварительные причины крушения вертолета в Татарстане

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Отказ техники рассматривается среди возможных причин крушения вертолета Bell в Татарстане, где погиб депутат Государственной думы Айрат Хайруллин. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Рассматривается сразу несколько версий, в их числе отказ техники. По предварительным данным, пилот пытался совершить посадку, но вертолет упал в акватории Куйбышевского водохранилища", - сказал источник. По его словам, на борту был один пилот и два пассажира, включая Хайруллина. "Хайруллин погиб, пилот и второй пассажир получили травмы", - добавил собеседник агентства.

В Росавиации считают, что причиной крушения могли послужить плохие метеоусловия. Ведомство сформировало комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиационного происшествия.