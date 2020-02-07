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Дело Халила Арсланова

Фигурант дела Арсланова полковник Кутахов расторг сделку со следствием

Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере
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Дело замглавы Генштаба Халила Арсланова. Главное

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Фигурант дела замначальника Генштаба ВС РФ Халила Арсланова - начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Минобороны РФ Павел Кутахов - расторг сделку со следствием. Об этом ТАСС сообщил адвокат Арсланова Антон Антонов.

"Кутахов расторг досудебное соглашение со следствием", - сказал он. Со слов адвоката, Кутахов изначально оговорил себя и Арсланова.

Кутахов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он находится под стражей.

Теги
РоссияДело Халила Арсланова
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