Фигурант дела Арсланова полковник Кутахов расторг сделку со следствием

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Фигурант дела замначальника Генштаба ВС РФ Халила Арсланова - начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Минобороны РФ Павел Кутахов - расторг сделку со следствием. Об этом ТАСС сообщил адвокат Арсланова Антон Антонов.

"Кутахов расторг досудебное соглашение со следствием", - сказал он. Со слов адвоката, Кутахов изначально оговорил себя и Арсланова.

Кутахов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он находится под стражей.