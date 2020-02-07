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Анестезист Кировского госпиталя опроверг слухи о своей причастности к убийствам ветеранов

Он также попросил СК наказать тех, кто его оклеветал

ТАСС, 7 февраля. Медицинский брат-анестезист Кировского областного госпиталя для ветеранов войн опроверг информацию о своей причастности к убийствам пациентов. 

Ранее на форуме "Двач" один из пользователей, представившийся медбратом-анестезистом, признался в убийстве пациентов. Мужчина заявил, что отключает аппараты искусственной вентиляции легких. В подтверждение своих слов он приложил фотографию рабочего костюма и бейджа. Благодаря этому интернет-пользователи сумели раскрыть личность медицинского работника. Региональные Минздрав, прокуратура и СК начали проверки.

"Я являюсь медицинским братом-анестезистом Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. Меня не просто оклеветали, меня унизили и оскорбили. Я не имею никакого отношения к тем сообщениям, которые публикуют СМИ. Я прошу Следственный комитет доказать мою невиновность и найти, и наказать тех, кто оклеветал меня", - говорит он в видеообращении.

Он также уточняет, что очень любит свою работу и просит дать возможность "спокойно выполнять свои профессиональные обязанности".

Теги
РоссияКировская область
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