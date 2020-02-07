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Дело Халила Арсланова

В СК заявили, что Арсланов был под подпиской по состоянию здоровья

Однако военные следователи внесли ходатайство об изменении ему меры пресечения на более строгую

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Заместитель главы Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов, обвиняемый в хищении более 6,5 млрд рублей, находился под подпиской о невыезде по состоянию здоровья. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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"Нахождение Арсланова на стационарном лечении в медицинском учреждении, а также рекомендации врачей о проведении с ним неотложных следственных действий только в присутствии медицинского работника послужили основаниями для избрания в его отношении меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - пояснили в СК.

Но в ходе расследования были получены многочисленные сведения о том, что Арсланов оказывает давление на лично подчиненных, свидетелей, других фигурантов дела. Им он угрожал увольнением и даже физическим воздействием, утверждают в СК. "В случае же принятия его условий обещал оказать всяческую поддержку, в том числе и финансовую", - добавили в Следственном комитете.

"Принимая это во внимание, а также учитывая, что врачи оценивают состояние здоровья Арсланова как удовлетворительное, заболевания, препятствующего содержанию его под стражей, не имеется, военные следователи внесли ходатайство об изменении ему меры пресечения на более строгую - заключение под стражу, которое 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил", - заключили в СК.

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РоссияДело Халила Арсланова
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