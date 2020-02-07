Обвиняемый в убийстве 13-летнего сына в Подмосковье арестован

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мужчина, обвиняемый в убийстве своего 13-летнего сына в подмосковном Домодедове, арестован. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по г. о. Домодедово ГСУ СК России по Московской области местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 13-летнего сына (ч. 2 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.

На допросе у следователя мужчина отказался давать показания. Ранее он был помещен для обследования в Домодедовский психоневрологический диспансер. "В ближайшее время обвиняемому будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза", - добавила представитель ГСУ. Следствие устанавливает все обстоятельства и мотивы убийства, а также причины и условия, приведшие к наступлению трагических последствий.