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Суд в Волгограде взял под стражу мужчину, напавшего на медиков перинатального центра

Он взят под стражу до 6 марта

ВОЛГОГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Волжский городской суд в пятницу по ходатайству следствия заключил под стражу до 6 марта 21-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на работников перинатального центра. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе объединенных судов Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что следственное управление МВД России по городу Волжскому возбудило уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления по ст. 116 УК РФ ("Побои"). С соответствующим заявлением в полицию обратились 39-летний врач Волгоградского областного клинического перинатального центра № 2 и 64-летняя младшая медсестра.

"Волжским городским судом рассмотрено ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении местного жителя, напавшего на работников перинатального центра. Суд удовлетворил ходатайство следователя, изменив ранее избранную в отношении А. Э. меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу на срок до 6 марта 2020 года. Он взят под стражу в зале суда", - сказали в пресс-службе.

Судом установлено, что в июле 2019 года СУ МВД России по г. Волжскому были возбуждены два уголовных дела в отношении 21-летнего А. Э. - по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ и п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, в пятницу они были объединены в одно производство. 24 января 2020 года полицией в отношении А. Э. было возбуждено уголовное дело по факту причинения им телесных повреждений работникам перинатального центра Волгограда из хулиганских побуждений, которые квалифицируются как не причинившие вреда здоровью (ч. 2 ст. 116 УК РФ), уточнили в пресс-службе.

В связи с тем, что мужчина был ранее судим за совершение умышленного преступления против собственности, нарушил ранее избранную меру пресечения и, находясь под следствием, совершил очередное преступление, суд принял решение о взятии под стражу, добавили в пресс-службе объединенных судов Волгоградской области.

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