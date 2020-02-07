Спасатели нашли тело подростка, провалившегося под лед на водоеме в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело девочки, которая вместе с еще одним подростком провалилась под лед в четверг на Лахтинском разливе в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"В 20:45 мск водолазам удалось обнаружить подо льдом тело утонувшей накануне девочки", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в четверг - спасателям поступила информация о том, что под лед провалились два человека. Одного подростка они извлекли из воды живым, его передали врачам. Вторую девочку видели в воде без признаков жизни, однако, как уточнили позже в МЧС, сразу тело извлечь не удалось. Операцию по поиску приостанавливали в ночь с четверга на пятницу, утром она была продолжена.