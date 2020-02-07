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В Армении трое военных погибли при сходе лавины

Один военный, тоже попавший под лавину, выжил

ЕРЕВАН, 7 февраля. /ТАСС/. Лавина накрыла четверых военнослужащих армии Армении в Сюникской области, трое из них погибли. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Минобороны страны.

"Четверых контрактных военнослужащих армянской армии накрыла лавина. В результате поисково-спасательной операции военнослужащих удалось найти. В живых остался только один человек", - говорится в сообщении.

Спасенный рядовой армянской армии получил легкие телесные повреждения. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

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Армения
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