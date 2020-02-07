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В центре Москвы обнаружена мумия человека, умершего шесть лет назад

Причину смерти установит экспертиза

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мумия человека, умершего шесть лет назад, найдена в центре Москвы. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В квартире на Рубцовской набережной найдено мумифицированное тело мужчины, умершего, по предварительным данным, около шести лет назад. Для установления причин его смерти будет проведена экспертиза", - сказал собеседник агентства.

Ранее "Московский комсомолец" сообщал, что умерший - самый старший потомок аристократического рода маркизов де Лафит де Пельпор (Франция) - 79-летний Сергей Пельпор.

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