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Суд арестовал главу УФСИН по Северной Осетии

Юрий Емельянов пробудет под стражей месяц
Глава УФСИН по Республике Северная Осетия Юрий Емельянов Пресс-служба УФСИН России по Чеченской Республике
Описание
Глава УФСИН по Республике Северная Осетия Юрий Емельянов
© Пресс-служба УФСИН России по Чеченской Республике

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владикавказа арестовал на месяц задержанного по подозрению в хищении 3 млн рублей главу УФСИН по Северной Осетии Юрия Емельянова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Ленинским районным судом в отношении начальника УФСИН по Северной Осетии Юрия Емельянова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 марта 2020 года", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, 22 апреля 2019 года по указанию подозреваемого федеральным казенным учреждением "Исправительная колония №1 управления федеральной службы исполнения наказаний по РСО-Алания" заключен государственный контракт с ООО "Русбилд" на проведение капремонта общежитий для спецконтингента, расположенного на территории исправительной колонии №1 в городе Владикавказ.

17 июня 2019 года подозреваемый, зная, что ООО "Русбилд" фактически капитальный ремонт общежитий не выполнило, дал указание начальнику исправительной колонии номер 1 перечислить выделенные для данных нужд денежные средства в размере 3 млн рублей, которые в тот же день поступили на расчетный счет ООО "Русбилд".

Емельянов занимал должность главы УФСИН по Северной Осетии с 19 сентября 2016 года. С 1997 года он работал в органах ФСИН на различных должностях, включая должность начальника отдела управления собственной безопасности ФСИН и главного инспектора уголовно-исполнительной системы.

Первый заместитель начальника УФСИН по Республике Северная Осетия - Алания Артур Гугкаев стал временно исполняющим обязанности начальника управления.

Теги
РоссияСеверная Осетия
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