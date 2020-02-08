СМИ: двигатели арендованного Коби Брайантом вертолета были исправны

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Национальное управление по безопасности на транспорте (НУБТ) США не выявило признаков неисправности в двух двигателях вертолета S-76B компании Sikorsky ("Сикорски"), катастрофа которого на юге штата Калифорния унесла жизни девятерых человек, включая 41-летнего баскетболиста Коби Брайанта и его 13-летнюю дочь. Об этом сообщил в пятницу телеканал "Фокс ньюс".

"В видимых секциях двигателей не имеется признаков нелокализированной или критической неисправности", - приводит телеканал предварительный отчет об экспертизе обломков вертолета. Его двигатели, судя по заключению НУБТ, работали исправно во время полета. Управление не исключает, что выявит признаки каких-либо технических неполадок в ходе дальнейшего обследования обломков.

Частный вертолет с Брайантом на борту разбился 26 января недалеко от Лос-Анджелеса, никто не выжил. Погибла 13-летняя дочь спортсмена, а также еще семь человек. НУБТ ранее установило, что вертолет не был оборудован системой предупреждения столкновения с наземными препятствиями (TAWS) вопреки рекомендациям 15-летней давности.

Вертолет совершал полет из аэропорта имени Джона Уэйна (округ Ориндж, штат Калифорния) в аэропорт Боба Хоупа в пригороде Лос-Анджелеса - Бербанке. Пилот на подлете к Бербанку запросил разрешение следовать далее на минимальной разрешенной высоте (304,8 м) в условиях ограниченной видимости (4,8 км). Летчик ожидал разрешение почти 12 минут и, получив его, взял курс на юг, а потом на запад. Пилоту по связи было указано, что он летит слишком низко для наземных радаров, затем возникла необходимость увеличить высоту, чтобы миновать облачность. На вопрос диспетчеров, как летчик собирается поступить, ответа не последовало.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком сезона НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала плей-офф НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка). Игрок 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.