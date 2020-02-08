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Три человека погибли в аварии с маршруткой в Воронежской области

Еще шестеро пострадали
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© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 8 февраля. Три человека погибли и шесть пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки на трассе "Дон" в Воронежской области. Об этом ТАСС сообщили в ЕДДС Верхнемамонского района в субботу.

"ДТП с участием микроавтобуса и фуры произошло неподалеку от села Варваровки. Три человека погибли и шесть пострадали", - сказали в ЕДДС, уточнив, что пострадавшие направлены в Павловскую районную больницу.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Воронежской области, сообщение о ДТП поступило в 01:03 мск.

Теги
РоссияВоронежская область
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