Возбуждено дело по факту ДТП с детской спортивной командой в Кемерове

КЕМЕРОВО, 8 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП в Кемеровской области с участием микроавтобуса, который перевозил детскую спортивную команду из Магадана, сообщается в субботу на сайте регионального СУ СК РФ.

В пятницу микроавтобус Hyundai, перевозивший детскую спортивную команду по горнолыжному спорту из Магадана, столкнулся с легковушкой Lada в Кемеровской области по пути в аэропорт Новокузнецка. Водитель легкового автомобиля погиб, восемь пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу.

"7 февраля текущего года в дорожно-транспортном происшествии на автодороге в Новокузнецком районе получили травмы несколько детей-спортсменов. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. В микроавтобусе находились восемь спортсменов в возрасте 12-14 лет, которых сопровождал тренер. "Спортсмены были госпитализированы, у двоих диагностированы травмы средней тяжести, у остальных - ссадины и ушибы", - сообщает пресс-служба. Источник в оперативных органах рассказал ТАСС, что в ближайшее время будет решаться вопрос о транспортировке команды в Магадан и необходимости задействовать для этого силы санавиации.

В ходе расследования будет установлено, были ли нарушены правила перевозки пассажиров. В ближайшее время в качестве подозреваемого будет допрошен тренер команды. Назначена автотехническая экспертиза, которая определит техническое состояние автобуса.