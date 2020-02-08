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Генконсульство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в стычках в Казахстане

Сейчас ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии

НУР-СУЛТАН, 8 февраля. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Алма-Ате проверяет информацию о наличии россиян среди пострадавших в стычках в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в субботу дежурный дипломат генконсульства.

"Данную информацию уточняем", - сказал он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе стычек и массовой драки в ряде населенных пунктов Жамбылской области есть погибшие и раненые.

В настоящее время ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии. Токаев поручил государственным органам принять срочные меры по устранению последствий этого серьезного инцидента.

Он отметил, что генеральному прокурору необходимо взять на особый контроль расследование событий в Кордайском районе и создать для этого межведомственную следственно-оперативную группу.

Теги
КазахстанРоссия
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